Сергей Донской: Любительский лов омуля из Байкала может быть разрешен

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, считает, что любительский лов омуля в Байкале может быть разрешен. Об этом он говорил с руководством региона и общался по этому поводу с министром Росрыболовства, которое хочет ввести трехлетний запрет ловли омуля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что ведомство намерено с этого года ввести трехлетний запрет на вылов байкальского омуля, который коснется не только промышленной добычи омуля, но и любительского рыболовства. Исключение составит только рыболовство в научно-исследовательских целях.

«Запрет промышленного лова омуля — это вопрос Росрыболовства, мы со своей стороны рассматриваем вопросы Байкала на межведомственной комиссии и отчетливо понимаем, что любительский, спортивный лов, в данном случае может быть разрешен, и мы об этом говорили с руководством региона и общались по этому поводу с Росрыболовством», — пояснил Сергей Донской.

По мнению главы Минприроды, сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы возродить популяцию омуля в Байкале.

17 марта руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Виталий Молоков сообщил, что ведомство планирует в течение месяца согласовать и направить в Минсельхоз РФ проект документа, предусматривающего введение трехлетнего запрета на промышленный вылов омуля в озере Байкал с 2018 года.