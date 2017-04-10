Сергей Донской: Любительский лов омуля из Байкала может быть разрешен
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что ведомство намерено ввести трехлетний запрет на вылов байкальской рыбы.
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что ведомство намерено ввести трехлетний запрет на вылов байкальской рыбы.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, считает, что любительский лов омуля в Байкале может быть разрешен. Об этом он говорил с руководством региона и общался по этому поводу с министром Росрыболовства, которое хочет ввести трехлетний запрет ловли омуля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.
Напомним, что ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что ведомство намерено с этого года ввести трехлетний запрет на вылов байкальского омуля, который коснется не только промышленной добычи омуля, но и любительского рыболовства. Исключение составит только рыболовство в
«Запрет промышленного лова омуля — это вопрос Росрыболовства, мы со своей стороны рассматриваем вопросы Байкала на межведомственной комиссии и отчетливо понимаем, что любительский, спортивный лов, в данном случае может быть разрешен, и мы об этом говорили с руководством региона и общались по этому поводу с Росрыболовством», — пояснил Сергей Донской.
По мнению главы Минприроды, сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы возродить популяцию омуля в Байкале.
17 марта руководитель
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что ведомство намерено с этого года ввести трехлетний запрет на вылов байкальского омуля, который коснется не только промышленной добычи омуля, но и любительского рыболовства. Исключение составит только рыболовство в