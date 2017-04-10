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10:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Донской: Любительский лов омуля из Байкала может быть разрешен

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что ведомство намерено ввести трехлетний запрет на вылов байкальской рыбы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, считает, что любительский лов омуля в Байкале может быть разрешен. Об этом он говорил с руководством региона и общался по этому поводу с министром Росрыболовства, которое хочет ввести трехлетний запрет ловли омуля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что ведомство намерено с этого года ввести трехлетний запрет на вылов байкальского омуля, который коснется не только промышленной добычи омуля, но и любительского рыболовства. Исключение составит только рыболовство в научно-исследовательских целях.

«Запрет промышленного лова омуля — это вопрос Росрыболовства, мы со своей стороны рассматриваем вопросы Байкала на межведомственной комиссии и отчетливо понимаем, что любительский, спортивный лов, в данном случае может быть разрешен, и мы об этом говорили с руководством региона и общались по этому поводу с Росрыболовством», — пояснил Сергей Донской.

По мнению главы Минприроды, сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы возродить популяцию омуля в Байкале.

17 марта руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Виталий Молоков сообщил, что ведомство планирует в течение месяца согласовать и направить в Минсельхоз РФ проект документа, предусматривающего введение трехлетнего запрета на промышленный вылов омуля в озере Байкал с 2018 года.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что ведомство намерено с этого года ввести трехлетний запрет на вылов байкальского омуля, который коснется не только промышленной добычи омуля, но и любительского рыболовства. Исключение составит только рыболовство в научно-исследовательских целях.

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