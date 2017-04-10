ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Банк России отозвал лицензию у московского Росэнергобанка. Росэнергобанк по итогам 2016 года занял 88-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».
Банк России отозвал лицензию у московского Росэнергобанка. Росэнергобанк по итогам 2016 года занял 88-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».
Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 10 апреля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество) КБ «РЭБ» (АО), — говорится в сообщении ЦБ.
В конце марта стало известно, что Росэнергобанк приостановил выдачу наличных физическим лицам и ввел ограничение на проведение платежей юридических лиц. В банке ограничения объяснили «технической задержкой подкрепления отделений наличностью».
Банк занял 88-е место по иготам 2016 года по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».