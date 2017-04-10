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09:17 (мск), источник: РБК

ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни

Банк России отозвал лицензию у московского Росэнергобанка. Росэнергобанк по итогам 2016 года занял 88-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Источник: РИА "Новости"

Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

​"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 10 апреля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество) КБ «РЭБ» (АО), — говорится в сообщении ЦБ.

В конце марта стало известно, что Росэнергобанк приостановил выдачу наличных физическим лицам и ввел ограничение на проведение платежей юридических лиц. В банке ограничения объяснили «технической задержкой подкрепления отделений наличностью».

Банк занял 88-е место по иготам 2016 года по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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