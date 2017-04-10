Тысячи опасных яиц найдены во Владивостоке

Как сообщалось ранее, в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий сотрудники УМВД по Владивостоку и инспекторы территориального управления Россельхознадзора на прошлой неделе выявили 43 тысячи куриных яиц сомнительного качества.

«На коробках со столовым куриным яйцом из села Покровка Октябрьского района отсутствовала дата изготовления. Ветеринарные сопроводительные документы также отсутствовали. В ходе административного разбирательства владелец сомнительной партии предоставил в территориальное управление Россельхознадзора недействительное ветеринарное свидетельство. В этом свидетельстве местом продажи был указан рынок “Березка”, расположенный по улице Русская, тогда как фактически продукция была обнаружена на оптово-розничной базе на улице Снеговая, 19-Б», — говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Не исключено, что яйца уже были не первой свежести, но продавались как свежие, ведь ничто не мешало коммерсантам самостоятельно проставить нужную дату изготовления на коробках.

По словам инспекторов Россельхознадзора, чтобы уберечься от покупки просроченного яйца и не испортить себе и своим близким праздник, необходимо спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы. При этом данные на этикетках на коробках с яйцом, такие, как дата изготовления, производитель, категория яйца должны совпадать с аналогичными данными в сопроводительных документах. Место продажи продукции также должно совпадать с местом реализации, указанным в ветеринарном документе, поясняют специалисты территориального управления Россельхознадзора.