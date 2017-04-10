Москва даст Минску в кредит $1 млрд, еще $600 млн придут по линии ЕФСР

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Беларусь договорилась с Россией о предоставлении белорусской стороне кредита в размере одного миллиарда долларов и о возобновлении финансирования по линии уже открытого кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.

О финансовых итогах переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина заявил в вечернем эфире ОНТ вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. По его словам, после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в минувший понедельник будет вновь открыто кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

«Третий, четвертый транш, каждый по 300 миллионов долларов, — итого это 600 миллионов долларов в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредитов тоже на хороших условиях выделить», — сказал Семашко.

ЕФСР возобновит финансирование.

ЕФСР в 2016 году предоставил Минску кредит в размере двух миллиардов долларов для реализации программы реформ. По условиям соглашения с фондом, средства Беларуси будут предоставлены семью траншами в течение 2016−2018 годов по мере выполнения соответствующих условий. Показатели, которые должна выполнять республика для получения очередных траншей, являются как контрольными, так и индикативными.

За минувший год Минск получил из этого кредита два транша на общую сумму в 800 миллионов долларов. Поступление третьего транша, по графику, ожидалось в сентябре 2016 года, но как раз в этот период газовые отношения Москвы и Минска зашли в тупик.

Не дождались в Беларуси этого транша и в начале 2017 года, при том, что белорусский вопрос обсуждался на заседании Совета фонда в декабре. Тогда эксперты в Минске предположили, что задержки с перечислением Беларуси третьего транша кредита лежат в большей степени не в экономической, а в политической плоскости и могут быть косвенно связаны с конфликтом белорусско-российских интересов в сфере поставок энергоносителей.

Между тем, ЕФСР ответил, что Беларусь не выполнила три из 22 показателей программы, что и послужило формальным поводом для задержки финансирования. Тогда в Минфине отмечали, что эти показатели — не контрольные, а индикативные показатели, то есть те, за невыполнение которых ответственность менее строгая.

Таким образом, в 2017 году, по словам Семашко, Беларусь получит ожидаемые два транша этого кредита на общую сумму в 600 миллионов долларов.

О каком новом кредите идет речь?

Что касается его заявления Семашко о дополнительном кредите для Беларуси в размере одного миллиарда долларов, то здесь пока нет ясности. Профильные ведомства республики пока не готовы комментировать это заявление: будет ли это госкредит, кредит коммерческих банков РФ или дополнительное финансирование по линии ЕФСР, непонятно.

Между тем, ранее первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский заявил, что РФ рефинансирует долговые обязательства Минска на сумму 750−800 миллионов долларов. При этом он подчеркнул, что речь идет о ранее выданных Беларуси российских кредитах и тех долговых обязательствах, которые республика должна по ним исполнить в текущем году.

Беларусь уже получала кредиты РФ на рефинансирование накопившейся задолженности. Так, в 2015 году правительство России одобрило соглашение о предоставлении Беларуси кредита на 760 миллионов долларов. Согласно распоряжению Кабмина, средства были предоставлены в 2015 году для финансирования Беларуси своих долговых обязательств перед Россией и подконтрольным ей Евразийским фондом стабилизации и развития. Кредит был предоставлен в российских рублях по курсу Центробанка РФ на дату подписания соглашения. Последняя дата выплаты — 15 февраля 2025 года. По условиям того кредита, белорусская сторона должна уплачивать за пользование кредитом проценты по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу.

Кроме того, в 2015 году РФ выдала Беларуси 110 млн долларов на погашение процентов по российскому кредиту, выданному в 2010 году.

Газовый долг закрыть самостоятельно.

Говоря о финансовой поддержке РФ, договоренности о которой были достигнуты в ходе встречи президентов, белорусские чиновники подчеркивают, что речь не идет о выделении средств на покрытие газового долга Минска перед Москвой.

По данным российской стороны, на начало апреля газовый долг составлял 720 миллионов долларов. Эти средства Беларусь должна выплатить белорусской дочке Газпрома — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», причем, по данным из неофициальных источников, сумма должна быть переведена единым платежом, в российских рублях по курсу Центробанка РФ на день платежа.

Парадокс ситуации заключается в том, что, по мнению экспертов, Беларусь бы уже давно заплатила по своим газовым долгам, если бы имела на это свободные средства. И хотя речь о финансировании напрямую газового долга не идет, поступление российских кредитов будет способствовать тому, чтобы газовый долг был закрыт.

ЗВР не понесут урона.

Как ожидается, средства от ЕФСР и российский кредит, когда они будут предоставлены Беларуси, будут зачислены в золотовалютные резервы страны — они на 1 апреля 2017 года немного превышают 5 миллиардов долларов.

В марте ЗВР вновь показали снижение, хотя до того наблюдался их длительный и поступательный рост.

В Минске очень хорошо понимали, что выплата газового долга вновь приведет к тому, что ЗВР окажутся в критическом состоянии, нагрузка на стабильность белорусского рубля увеличится, и это ослабит экономику страны, и без того находящуюся не в самом лучшем положении. Теперь этой ситуации удастся избежать.

Между тем, белорусские финансовые аналитики пока крайне осторожно обсуждают вопрос растущих долговых обязательств Беларуси — когда впереди маячит «сладкий пряник», думать о новых пиковых выплатах по госдолгу в будущие годы никто не хочет.