Около 12 млн рублей выделено для образовательных учреждений Дона
Около 12 млн рублей выделено из резервного фонда регионального бюджета для образовательных учреждений Ростовской области.
Около 12 млн рублей выделено из резервного фонда регионального бюджета для образовательных учреждений Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, около 5 млн рублей из выделенной суммы пойдет на разработку
Работы в построенном в 60-х годах XX века здании, которое еще ни разу капитально не ремонтировалось, планируется начать в 2018 году. В школе заменят электропроводку, полы, двери, сантехнику, во дворе обустроят спортивную площадку и беговую дорожку.
Еще около 7 млн рублей направят на переоборудование Михайловский средней школы Тацинского района для размещения дошкольной группы. Планируется, что она примет детей до конца года.