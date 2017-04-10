Около 12 млн рублей выделено для образовательных учреждений Дона

Согласно информации из официальных источников, около 5 млн рублей из выделенной суммы пойдет на разработку проектно-сметной документации для капремонта школы № 7 поселка Реконструктор Аксайского района.

Работы в построенном в 60-х годах XX века здании, которое еще ни разу капитально не ремонтировалось, планируется начать в 2018 году. В школе заменят электропроводку, полы, двери, сантехнику, во дворе обустроят спортивную площадку и беговую дорожку.

Еще около 7 млн рублей направят на переоборудование Михайловский средней школы Тацинского района для размещения дошкольной группы. Планируется, что она примет детей до конца года.