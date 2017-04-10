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10:54 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи выберут единого оператора по вывозу мусора

Администрация курорта разочаровалась в работе мусоросортировочного завода.

Краснодар. 10 апр. — Новая Кубань. Мэр олимпийской столицы Анатолий Пахомов признался, что «зря связался с бизнесом по поводу сортировки бытовых отходов». Градоначальник сообщил, что администрация города отныне берет под личный контроль чистоту в городе и в настоящее время занимается подбором регионального оператора по вывозу мусора.

Компанию выберут до конца июня.

 — У него (оператора — прим. «НК») есть две площадки по сортировке и перегрузке. Их строительство уже практически закончено, осталось только их ввести. И я уверен, что сбоев не будет, — отметил вице-мэр Юрий Паламарчук.

Единый региональный оператор будет обслужить не только олимпийскую столицу, но и Туапсинский, Апшеронский и Белореченские районы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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