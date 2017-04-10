В Сочи выберут единого оператора по вывозу мусора

Краснодар. 10 апр. — Новая Кубань. Мэр олимпийской столицы Анатолий Пахомов признался, что «зря связался с бизнесом по поводу сортировки бытовых отходов». Градоначальник сообщил, что администрация города отныне берет под личный контроль чистоту в городе и в настоящее время занимается подбором регионального оператора по вывозу мусора.

Компанию выберут до конца июня.

— У него (оператора — прим. «НК») есть две площадки по сортировке и перегрузке. Их строительство уже практически закончено, осталось только их ввести. И я уверен, что сбоев не будет, — отметил вице-мэр Юрий Паламарчук.