Reuters узнал о желании Дании помешать строительству «Северного потока-2»

Источник: Reuters

«Мы хотим, чтобы у нас была возможность сказать да или нет, руководствуясь соображениями нашей безопасности», — заявил агентству министр энергетики и климата Ларс Кристиан Лиллехолт. Теперь правительство Дании намерено провести переговоры с другими странами, чтобы заручиться их поддержкой. В настоящее время вето на строительство газопровода в своих территориальных водах Дания может накладывать только на основании угрозы экологической безопасности, однако в министерстве энергетики и климата Дании считают, что этот вопрос нужно также вынести на рассмотрении Европейской комиссии.

Ранее на этой неделе Nord Stream-2 AG официально направил запрос датским властям на разрешение строительства в территориальных водах страны, отмечает Reuters. Представитель Nord Stream-2 AG пока не ответил на запрос РБК. Ранее в этом году Европейская комиссия обращалась к Дании и Швеции с предложением взять на себя переговоры по строительству «Северного потока-2», призывая их высказать свое отношение к этому проекту. В своем письме Комиссия отмечала, что трубопровод не может строиться в «правовом вакууме». «Желание страны изменить внутреннее законодательство и по политическим мотивам блокировать “Северный поток-2” выглядит странно», — говорит аналитик Vygon Сonsulting Мария Белова. По ее словам, Дания и раньше негативно относилась к проекту: страну беспокоил экологический фактор, но эти опасения были сняты. «Сейчас “возмущения” другого порядка: Дания ответила на призыв Европейской комиссии, найти повод для противодействия проекту. Письма с такой просьбой Еврокомиссия направила Дании и Швеции. При этом у Европейской комиссии нет формальных оснований блокировать “Северный поток-2”, так как он не попадает под действие третьего Энергопакета», — считает Белова.

По данным Reuters, в Европейской комиссии не сумели найти никаких формальных оснований о блокировке строительства «Северного потока-2», однако там рассмотрение этого вопроса намерены задерживать как можно дольше.