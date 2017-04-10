Красноярка заплатила застройщику 900 тыс. рублей и осталась без квартиры
Строительство должно было завершиться в августе 2014 года, но дом все еще не сдали. Деньги женщине не вернули, право собственности на квартиру не зарегистрировано.
Строительство должно было завершиться в августе 2014 года, но дом все еще не сдали. Деньги женщине не вернули, право собственности на квартиру не зарегистрировано.
Красноярские полицейские разыскивают жертв предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве с постройкой жилья. Как рассказали в
Установлено, что в марте 2014 года женщина подписала соглашение с мужчиной, который представился застройщиком, о заключении сделки
Полицейские полагают, что подобные соглашения были заключены не только с ней, и ищут других возможных пострадавших.
Тех, кто приобрел квартиру, либо долю в жилом доме напротив дома № 34 по ул. Семёна Давыдова в Красноярске, призывают обратиться в следственную часть городской полиции: ул. Дубровинского, 72, или по телефону (391) 249−00−83.