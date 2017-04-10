У бизнесмена в Приморье отняли дорогу

Собственник перегораживал технологический проезд шлагбаумом, тросом, взимал деньги за проезд. Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании права собственности на указанный объект отсутствующим.

Как сообщает краевая прокуратура, решением Лесозаводского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.

Право собственности признано отсутствующим, суд постановил снять его с кадастрового учета и аннулировать регистрационную запись о спорном объекте в ЕГРП.

Михаил Грач.