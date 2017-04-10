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11:14 (мск), источник: ДЕЙТА

У бизнесмена в Приморье отняли дорогу

Суд аннулировал право собственности на грунтовую дорогу, ведущую к пункту пропуска через государственную границу «Марково» в Приморье, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Собственник перегораживал технологический проезд шлагбаумом, тросом, взимал деньги за проезд. Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании права собственности на указанный объект отсутствующим.

Как сообщает краевая прокуратура, решением Лесозаводского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.

Право собственности признано отсутствующим, суд постановил снять его с кадастрового учета и аннулировать регистрационную запись о спорном объекте в ЕГРП.

Михаил Грач.

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