Долг Дзержинска, Кстово и Балахны за тепло составляет более 850 млн. рублей

Долг Дзержинска, Кстово и Балахны за тепло составляет 853 млн. рублей. Как сообщает пресс-служба нижегородского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», такова сумма долга по состоянию на 31 марта.

Согласно информации, в отношении недобросовестных плательщиков среди юрлиц Дзержинска и Кстова «ЭнергосбыТ Плюс» проводит мероприятия по принудительному взысканию долга в судебном порядке и ограничивает подачу теплоресурса.

Среди наиболее злостных неплательщиков: ОАО «Полиграфкартон» из Балахны с долгом за тепло более 161 млн. рублей и Главное управление жилищно-коммунального хозяйства Дзержинска с задолженностью 14,4 млн. рублей.

В начале осенне-зимнего периода потребителям, которые имели задолженность перед ПАО «Т Плюс» или АО «НКС», поставка тепловой энергии была осуществлена только после оплаты ими долга.

Также «ЭнергосбыТ Плюс» передает информацию о недобросовестных плательщиках в «Систему профессионального анализа рынков и компаний», благодаря чему всем будет доступна информация о задолженности юридических лиц за тепло.