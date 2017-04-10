Долг Дзержинска, Кстово и Балахны за тепло составляет более 850 млн. рублей
«ЭнергосбыТ Плюс» передает информацию о недобросовестных плательщиках в «Систему профессионального анализа рынков и компаний».
«ЭнергосбыТ Плюс» передает информацию о недобросовестных плательщиках в «Систему профессионального анализа рынков и компаний».
Долг Дзержинска, Кстово и Балахны за тепло составляет 853 млн. рублей. Как сообщает
Согласно информации, в отношении недобросовестных плательщиков среди юрлиц Дзержинска и Кстова «ЭнергосбыТ Плюс» проводит мероприятия по принудительному взысканию долга в судебном порядке и ограничивает подачу теплоресурса.
Среди наиболее злостных неплательщиков: ОАО «Полиграфкартон» из Балахны с долгом за тепло более 161 млн. рублей и Главное управление
В начале
Также «ЭнергосбыТ Плюс» передает информацию о недобросовестных плательщиках в «Систему профессионального анализа рынков и компаний», благодаря чему всем будет доступна информация о задолженности юридических лиц за тепло.