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11:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сотовые телефоны заняли первое место в красноярском импорте

Главные страны-импортеры: Китай — 44%, Украина — 17%

Источник: AP 2017

В начале 2017 года 29% импортной продукции, ввезенной в Красноярский край, составили сотовые телефоны и аксессуары к ним. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской таможни.

За минувший год в Красноярском крае получили и перечислили в федеральный бюджет 2 млрд 62 млн рублей таможенных платежей. Из них доля дохода от импорта составила почти 1,7 млрд, от экспорта — 282 млн рублей, иные платежи — 47 млн. рублей.

Главные страны-импортеры: Китай — 44%, Украина — 17%, Франция — 12%, Бразилия — 5%, США — 4%.

Основу экспорта составляют сырье и продукты переработки. В структуре экспорта Красноярской таможни в 1 квартале 2017 года по стоимости преобладали алюминий — 65%, древесина — 17%, свинцовый концентрат — 8%, синтетический каучук — 2%.

Основными странами-контрагентами при экспорте стали: Китай — 23%, США — 22%, Турция — 11%, Нидерланды — 10%, Япония — 9%.

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