Сотовые телефоны заняли первое место в красноярском импорте

В начале 2017 года 29% импортной продукции, ввезенной в Красноярский край, составили сотовые телефоны и аксессуары к ним. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской таможни.

За минувший год в Красноярском крае получили и перечислили в федеральный бюджет 2 млрд 62 млн рублей таможенных платежей. Из них доля дохода от импорта составила почти 1,7 млрд, от экспорта — 282 млн рублей, иные платежи — 47 млн. рублей.

Главные страны-импортеры: Китай — 44%, Украина — 17%, Франция — 12%, Бразилия — 5%, США — 4%.

Основу экспорта составляют сырье и продукты переработки. В структуре экспорта Красноярской таможни в 1 квартале 2017 года по стоимости преобладали алюминий — 65%, древесина — 17%, свинцовый концентрат — 8%, синтетический каучук — 2%.