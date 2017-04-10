В 21 регионе России изменится порядок налогообложения недвижимости
Налог на имущество будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости жилых домов, квартир, помещений.
Налог на имущество будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости жилых домов, квартир, помещений.
В 2017 году в 21 субъекте РФ налоговые органы впервые приступают к расчету налога на имущество физических лиц за 2016 год, исходя из кадастровой стоимости жилых домов, квартир, гаражей, иных зданий, строений, сооружений, помещений, сообщили в ФНС.
В этот перечень вошли: Калмыкия, Хакасия,
При переходе на расчет налога по кадастровой стоимости будут применяться понижающий коэффициент 0,2 (за первый год применения кадастровой стоимости) и система не облагаемых налогом вычетов из кадастровой стоимости для 10 кв. м по каждой комнате, 20 кв. м — по квартире и 50 кв. м — по жилому дому.
Кроме того, будут сохранены налоговые льготы для 15 основных категорий налогоплательщиков, указанных в ст. 407 Налогового кодекса РФ.
Напомним, в 2016 году налог на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости рассчитывался в 28 субъектах РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года в России вступил в силу закон о государственном кадастре. При этом предусматривается переходный период — до 1 января 2020 года. В течение этого времени могут применяться нормы ныне действующего законодательства о кадастровой оценке.