В 21 регионе России изменится порядок налогообложения недвижимости

В 2017 году в 21 субъекте РФ налоговые органы впервые приступают к расчету налога на имущество физических лиц за 2016 год, исходя из кадастровой стоимости жилых домов, квартир, гаражей, иных зданий, строений, сооружений, помещений, сообщили в ФНС.

В этот перечень вошли: Калмыкия, Хакасия, Кабардино-Балкарская, Чеченская и Чувашская республики, Ставропольский и Камчатский края, Белгородская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Омская, Тульская, Челябинская области, Санкт-Петербург.

При переходе на расчет налога по кадастровой стоимости будут применяться понижающий коэффициент 0,2 (за первый год применения кадастровой стоимости) и система не облагаемых налогом вычетов из кадастровой стоимости для 10 кв. м по каждой комнате, 20 кв. м — по квартире и 50 кв. м — по жилому дому.

Кроме того, будут сохранены налоговые льготы для 15 основных категорий налогоплательщиков, указанных в ст. 407 Налогового кодекса РФ.

Напомним, в 2016 году налог на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости рассчитывался в 28 субъектах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года в России вступил в силу закон о государственном кадастре. При этом предусматривается переходный период — до 1 января 2020 года. В течение этого времени могут применяться нормы ныне действующего законодательства о кадастровой оценке.