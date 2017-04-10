Трассу к аэропорту «Платов» достроят в июне
Строительство транспортной развязки, соединяющей аэропорт «Платов» с М-4 «Дон» завершат в июне этого года, об этом сообщает
Строительство транспортной развязки, соединяющей аэропорт «Платов» с М-4 «Дон» завершат в июне этого года, об этом сообщает
Дороги к «Платову» — от М-4 «Дон» и от Северного обхода
Сейчас готовность объектов сейчас превышает 65%. Напомним, акт строительной готовности аэропорт «Платов» получит к 1 июля 2017 года, 1 декабря аэропортовый комплекс начнет работу в штатном режиме.