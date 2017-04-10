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12:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Трассу к аэропорту «Платов» достроят в июне

Строительство транспортной развязки, соединяющей аэропорт «Платов» с М-4 «Дон» завершат в июне этого года, об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Дороги к «Платову» — от М-4 «Дон» и от Северного обхода Ростова-на-Дону планируют в вести в строй в ноябре этого года.

Сейчас готовность объектов сейчас превышает 65%. Напомним, акт строительной готовности аэропорт «Платов» получит к 1 июля 2017 года, 1 декабря аэропортовый комплекс начнет работу в штатном режиме.

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