Трассу к аэропорту «Платов» достроят в июне

Дороги к «Платову» — от М-4 «Дон» и от Северного обхода Ростова-на-Дону планируют в вести в строй в ноябре этого года.

Сейчас готовность объектов сейчас превышает 65%. Напомним, акт строительной готовности аэропорт «Платов» получит к 1 июля 2017 года, 1 декабря аэропортовый комплекс начнет работу в штатном режиме.