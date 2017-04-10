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12:33 (мск), источник: РИАЦ

В России создадут единую организацию для расчетов за услуги ЖКХ

Управляющие компании собираются исключить из схемы платежей за ЖКХ.

В России начался процесс создания единой организации для расчетов за жилищно-коммунальные услуги. По информации комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, в Совете Федерации прошло первое публичное обсуждение законопроекта о создании единой системы расчетов, подготовленного Минстроем.

В настоящее время система расчетов населения за коммунальные услуги такова, что деньги ресурсоснабжающим организациям от управляющих компаний поступают с большим опозданием или в редких случаях не поступают вовсе. ЕИРЦ — единые информационные расчетные центры — будут производить все расчеты за поставляемые потребителям услуги и рассылать единый платежный документ.

— При таком подходе собираемость платежей достигнет максимальных показателей и долги перед ресурсоснабжающими организациями сведутся к минимуму. Для добросовестных плательщиков никаких сложностей по переходу на новую систему оплаты ЖКХ не возникнет. Наоборот — у них появится больше гарантий, что свет, газ, тепло, за которые они честно заплатили, у них будут, и никто не придет и не отключит их, — пояснили в областном комитете ЖКХ и ТЭК.

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