В России создадут единую организацию для расчетов за услуги ЖКХ
Управляющие компании собираются исключить из схемы платежей за ЖКХ.
Управляющие компании собираются исключить из схемы платежей за ЖКХ.
В России начался процесс создания единой организации для расчетов за
В настоящее время система расчетов населения за коммунальные услуги такова, что деньги ресурсоснабжающим организациям от управляющих компаний поступают с большим опозданием или в редких случаях не поступают вовсе. ЕИРЦ — единые информационные расчетные центры — будут производить все расчеты за поставляемые потребителям услуги и рассылать единый платежный документ.
— При таком подходе собираемость платежей достигнет максимальных показателей и долги перед ресурсоснабжающими организациями сведутся к минимуму. Для добросовестных плательщиков никаких сложностей по переходу на новую систему оплаты ЖКХ не возникнет. Наоборот — у них появится больше гарантий, что свет, газ, тепло, за которые они честно заплатили, у них будут, и никто не придет и не отключит их, — пояснили в областном комитете ЖКХ и ТЭК.