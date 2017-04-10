Более 1 млрд рублей потратит Хабаровск на ветхое наследие армии

Хабаровск, 10 апреля, AmurMedia.

Ремонт инженерных коммуникаций района Большой Аэродром в Хабаровске обойдется городу в 1 млрд 120 млн рублей. Краевому центру трубопровод перешел после подписания приказа министерства обороны РФ, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Для того чтобы привести в порядок свыше 33 километров ветхого «наследия армии», городу потребуется несколько лет и более миллиарда рублей. Ведь львиная доля коммуникаций, принадлежащих военному ведомству в дальневосточной столице, находится в неудовлетворительном, а зачастую — просто в аварийном состоянии.

Об этом сообщил начальник отдела городского управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Алексей Краснер.

— В ведение краевого центра инженерные коммуникации района Большой Аэродром поступили в результате подписания приказа министерства обороны РФ о передаче их в муниципальную собственность. Комплексная проверка, проведенная в указанном районе сетевыми организациями города, специалистами городского управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций, департамента муниципальной собственности, показала, что из более чем 33 километров военных трубопроводов порядка 10 километров сетей водоснабжения и водоотведения, а также практически столько же — теплоснабжения, требуют полной замены. Приблизительная стоимость приведения их в порядок составляет 1 млрд 120 млн рублей. Естественно, муниципальные предприятия не смогут провести такие масштабные и дорогостоящие работы за свой счет — придется рассчитывать на финансирование из городской казны, — сказал Алексей Краснер.

По словам Алексея Краснера, уже сегодня МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые сети» выходят со своими бригадами на территорию ДОСов Большого Аэродрома, чтобы успеть сделать часть глобальных ремонтов до наступления зимы. Нынче они уже приступили к работам по поддержанию более-менее удовлетворительных участков сетей водоснабжения и водоотведения в нормативном состоянии.

— Планирование работ будем вести на несколько лет вперед: за год управиться с такими объемами просто невозможно — ни финансово, ни физически, — отметил Краснер и подчеркнул, что, помимо военных сетей, в городе есть еще масса муниципальных, которые также требуют как текущей «косметики», так и полной замены. Именно этим занимается сейчас МУП «Водоканал» на улице Лермонтова.

Как рассказал начальник производственного отдела предприятия Анатолий Догонашев, здесь предстоит заменить около 200 метров водовода. На это будет потрачено более 4 миллионов рублей. Отжившие свое стальные трубы на этом участке по нескольку раз в год создавали аварийные ситуации, теперь их заменят на современные «полиэтиленовые высокой плотности», срок службы которых — минимум 50 лет. Еще один плюс, помимо долговечности, в том, что они не ржавеют изнутри: любые отложения на стенках трубопровода исключены.

— Стоит отметить, что работы по замене труб ведутся методом горизонтально направленного бурения — без рытья большой траншеи, без вскрытия больших участков дорог и тротуаров. «Раскопки» — только в местах установки колодцев и узлов переключения. По окончании ремонта к обновленной линии будут подключены более полутора десятков жилых домов улицы Лермонтова, — сказал Анатолий Догонашев.

По его словам, в текущем году в рамках подготовки дальневосточной столицы к зиме МУП «Водоканал» выполнит работы на сумму не менее чем в 200 миллионов рублей, из них 20 миллионов на проведение капитального ремонта сетевого хозяйства выделили из городского бюджета, остальное — собственные средства предприятия. Ремонтами будут охвачены сети во всех районах города, впрочем, как заверил производственник, до перекрытия жизненно важных для города дорог и автомагистралей дело не дойдет. В общей сложности рабочим «Водоканала» предстоит заменить 11 километров труб.

Самыми финансово и трудозатратными будут работы по перекладке ветхих сетей водопровода и водоотведения в районе ДОСов Большого Аэродрома, доставшихся городу от военного ведомства. Трубопроводы, пущенные над землей в незапамятные времена так называемой «воздушкой», заменят новыми и упрячут под землю на трехметровую глубину. Вместе с «Водоканалом» аналогичной работой займутся и специалисты городских «Теплосетей», которым также предстоит разбираться с изрядно обветшалым армейским наследством.

— Там огромный объем работ — не на один год. Предварительный план мы уже согласовали с коллегами из МУП «Тепловые сети». Этим летом обоюдно заменим около трех километров сетей ДОСов. Пока займемся водопроводом — за канализацию возьмемся позже, — сказал Анатолий Догонашев.