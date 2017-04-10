Волгоградские бизнесмены смогут получить кредиты по ставке ниже банковской

Для обеспечения этого условия в регионе создается фонд микрофинансирования предпринимательства, учредителем которого выступает комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

Фонд, который будет кредитовать предпринимателей напрямую, начнет работу во втором квартале 2017 года и будет предоставлять предпринимателям займы в размере до 3 млн рублей на срок до 3 лет с процентной ставкой ниже банковской. Средства заемщик может направить на приобретение и текущий ремонт производственных, торговых и офисных помещений, покупку оборудования и транспортных средств, предназначенных для производства, торговли или предоставления услуг. Общий объем фонда составит 59,7 миллиона рублей. Из них 47,8 миллиона рублей привлечены из федерального бюджета.

В Волгоградской области уже действуют Региональный микрофинансовый центр, который выдает займы микрофинансовым организациям для дальнейшего финансирования субъектов МСП, Региональный гарантийный фонд, предоставляющий предпринимателям поручительства по банковским кредитам, и недавно созданный Региональный фонд развития промышленности, выдающий льготные займы предприятиям.