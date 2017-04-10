Абонплату за газ отменили

— Отменить (решение НКРЭКУ о внедрении абонентской платы за распределение газа. — Ред.), провести дополнительные консультации, обеспечить, чтобы ни для одного украинца не было повышения согласно этому решению, — сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.