Абонплату за газ отменили
Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг отменила свое решение о введении абонплаты за газ.
Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг отменила свое решение о введении абонплаты за газ.
Такое решение регулятор принял на заседании в понедельник, передает
— Отменить (решение НКРЭКУ о внедрении абонентской платы за распределение газа. — Ред.), провести дополнительные консультации, обеспечить, чтобы ни для одного украинца не было повышения согласно этому решению, — сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
Напомним, что на прошлой недели Национальная комиссия обещала приостановить действие своего решения о введении абонплаты за газ.