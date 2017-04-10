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12:05 (мск), источник: Ictv.ua

Абонплату за газ отменили

Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг отменила свое решение о введении абонплаты за газ.

Источник: Reuters

Такое решение регулятор принял на заседании в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

— Отменить (решение НКРЭКУ о внедрении абонентской платы за распределение газа. — Ред.), провести дополнительные консультации, обеспечить, чтобы ни для одного украинца не было повышения согласно этому решению, — сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Напомним, что на прошлой недели Национальная комиссия обещала приостановить действие своего решения о введении абонплаты за газ.

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