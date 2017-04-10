На «Ростов-Арене» проводят отделку VIP-лож

Сейчас специалисты уже выполняют отделку помещений скайбоксов (с англ. skybox — VIP-ложа). Об этом сообщает сайт донского правительства.

Кроме того, на объекте уже завершили железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли. Почти закончено утепление наружных стен фасада, готово подтрибунное пространство. Завершается кладка стен и перегородок, идут штукатурные работы. Смонтировано более 18 тысяч квадратных метров полимерного кровельного покрытия. Общая готовность стадиона — 76 процентов.