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12:25 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На «Ростов-Арене» проводят отделку VIP-лож

На стадионе «Ростов-Арена» продолжается активное строительство.

Сейчас специалисты уже выполняют отделку помещений скайбоксов (с англ. skybox — VIP-ложа). Об этом сообщает сайт донского правительства.

Кроме того, на объекте уже завершили железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли. Почти закончено утепление наружных стен фасада, готово подтрибунное пространство. Завершается кладка стен и перегородок, идут штукатурные работы. Смонтировано более 18 тысяч квадратных метров полимерного кровельного покрытия. Общая готовность стадиона — 76 процентов.

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