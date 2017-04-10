Представленный в Воронеже «Росэнергобанк» лишился лицензии
Кредитная организация входила в топ-100 крупнейших банков РФ.
Кредитная организация входила в топ-100 крупнейших банков РФ.
Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию у представленного в Воронеже «Росэнергобанка» в понедельник, 10 апреля. Кредитная организация занимала 92 место в банковской системе РФ, сообщила
Как уточнили в ЦБ, кредитная организация оказалась неспособна исполнять обязательства перед кредиторами.
— Проблемы «Росэнергобанка» возникли в связи с использованием крайне рискованной
Регулятор ЦБ направит материалы в Следственный комитет Россиидля решения вопроса о возбуждении уголовного дела о фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ).