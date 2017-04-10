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12:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Представленный в Воронеже «Росэнергобанк» лишился лицензии

Кредитная организация входила в топ-100 крупнейших банков РФ.

Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию у представленного в Воронеже «Росэнергобанка» в понедельник, 10 апреля. Кредитная организация занимала 92 место в банковской системе РФ, сообщила пресс-служба регулятора.

Как уточнили в ЦБ, кредитная организация оказалась неспособна исполнять обязательства перед кредиторами.

— Проблемы «Росэнергобанка» возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов (прежде всего, путем выдачи кредитов юридическим лицам, в отношении которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной деятельности) с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности, — говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор ЦБ направит материалы в Следственный комитет Россиидля решения вопроса о возбуждении уголовного дела о фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ).

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