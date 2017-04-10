Наложен арест на часть средств Delta Bank

«Delta Bank 27 марта 2017 года получил Постановление частного судебного исполнителя от 18 марта о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете. Денежные средства, на которые наложен арест, — 2 млрд 340 млн тенге. Эта сумма составляет 0,59% от активов Delta bank на дату ареста имущества банка», — говорится в сообщении KASE.