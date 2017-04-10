Наложен арест на часть средств Delta Bank
Наложен арест на часть средств Delta Bank. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.
Наложен арест на часть средств Delta Bank. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.
«Delta Bank 27 марта 2017 года получил Постановление частного судебного исполнителя от 18 марта о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете. Денежные средства, на которые наложен арест, — 2 млрд 340 млн тенге. Эта сумма составляет 0,59% от активов Delta bank на дату ареста имущества банка», — говорится в сообщении KASE.