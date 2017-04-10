На поддержку фермеров Омской области выделили 115 миллионов

На III съезде Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области, который прошёл в санатории «Коммунальник», региональный министр сельского хозяйства Максим Чекусов пообещал финансовую поддержку сельхозпроизводителям. С растениеводством в регионе и так всё в порядке, а животноводству надо помогать.

Максим Чекусов, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

— Фермеры преуспели в растениеводстве. Они возделывают 48% пашни. Среди приоритетов — развитие животноводства, инвестиции в молочное животноводство. В этом году на грантовую поддержку начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам будет выделено 115 миллионов рублей.

Как пишет официальный портал «Омская губерния», президент регионального Союза фермеров Иван Бригерт пообещал через свою организацию проинформировать глав КФХ о такой возможности.