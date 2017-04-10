В Ростове подорожали колбаса, сыр и сливочное масло

Так, рост цен от 0,1% до 3,3% отмечается на колбасу, рыбу, сливочное масло, маргарин, творог (жирный), молоко 2,5−3,2% жирности, сыр, рис, картофель, капусту, лук, морковь и яблоки.

Напротив, снижение цен от 0,1% до 3,3% произошло на говядину и свинину (кроме бескостного мяса), мороженую и охлажденную курицу, подсолнечное масло, сметану, яйца, сахар, черный чай, муку и гречку. Уточняется, что на остальные продовольственные товары цены остались на прежнем уровне.