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13:16 (мск), источник: Volga News

ЦБ отозвал лицензию у «Росэнергобанка», имеющего офис в Самаре

10 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Росэнергобанк».

«Кредитная организация оказалась неспособна исполнять свои обязательства перед кредиторами, в связи с чем у Банка России возникла обязанность отозвать у нее лицензию на осуществление банковских операций», — сообщает пресс-служба Центробанка. Кроме того, по информации регулятора «Росэнергобанк» предоставлял надзорному ведомству неверные сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов. Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Напомним, «Росэнергобанк» пришел на самарский рынок в июне 2012 года. В Самаре офис располагался по адресу ул. Галактионовская, 130. Согласно данным отчетности, по величине активов «Росэнергобанк» на 1 марта 2017 года занимал 92 место в банковской системе Российской Федерации.

Проблемы у «Росэнергобанка» возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов, пишет ЦБ. Банк выводил активы путем выдачи кредитов юридическим лицам, существующим только номинально, с ущербом для кредиторов и вкладчиков. Кроме того банк уличен в составлении недостоверной финансовой отчетности.

Руководство и собственники «Росэнергобанка» на данный момент не предприняли мер по нормализации его деятельности. Таким образом, на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы будут направлены ЦБ в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая что лицензия у КБ «РЭБ» (АО) отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, в соответствии с частью 1.2 статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 75.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» соответствующие материалы будут направлены Банком России в Следственный комитет Российской Федерации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 УК РФ о фальсификации отчетных документов финансовой организации.

Сейчас в «Росэнергобанк» назначена временная администрация на срок до назначения конкурсного управляющего, либо до назначения ликвидатора.

Банк России также сообщает, что «Росэнергобанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения. Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Добавим, что сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. Выплаты начнутся не позднее 24 апреля 2017 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам Агентство по страхованию вкладов намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 14 апреля 2017 года. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

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