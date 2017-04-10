ЦБ отозвал лицензию у «Росэнергобанка», имеющего офис в Самаре
10 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Росэнергобанк».
10 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Росэнергобанк».
«Кредитная организация оказалась неспособна исполнять свои обязательства перед кредиторами, в связи с чем у Банка России возникла обязанность отозвать у нее лицензию на осуществление банковских операций», — сообщает
Напомним, «Росэнергобанк» пришел на самарский рынок в июне 2012 года. В Самаре офис располагался по адресу ул. Галактионовская, 130. Согласно данным отчетности, по величине активов «Росэнергобанк» на 1 марта 2017 года занимал 92 место в банковской системе Российской Федерации.
Проблемы у «Росэнергобанка» возникли в связи с использованием крайне рискованной
Руководство и собственники «Росэнергобанка» на данный момент не предприняли мер по нормализации его деятельности. Таким образом, на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы будут направлены ЦБ в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Учитывая что лицензия у КБ «РЭБ» (АО) отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, в соответствии с частью 1.2 статьи 140
Сейчас в «Росэнергобанк» назначена временная администрация на срок до назначения конкурсного управляющего, либо до назначения ликвидатора.
Банк России также сообщает, что «Росэнергобанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения. Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Добавим, что сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. Выплаты начнутся не позднее 24 апреля 2017 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам Агентство по страхованию вкладов намерено использовать