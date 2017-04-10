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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Глава Минстроя считает преждевременной идею сноса пятиэтажек по всей России

МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. Глава Минстроя Михаил Мень считает преждевременными предложения распространить московскую программу расселения пятиэтажек по всей России.

Источник: РИА Новости

«Я думаю, что прежде чем говорить о применении подобного опыта на всю страну, надо посмотреть, как хотя бы начнет реализовываться эта программа», — сказал он в понедельник журналистам.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил Госдуме направить президенту РФ Владимиру Путину предложение по реализации программы по сносу пятиэтажек во всей России.

Мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ в феврале сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Законопроект, регулирующий порядок сноса ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять законопроект в первом чтении с учетом некоторых доработок. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.

Комментарии
2
Borvis
там прожиты лучшие годы жизни и их надо оставить , как памятник счастливого детства в бесплатной квартире
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Валерий Рюмин
Аварийных пятиэтажек практически нет! А вот выгодных для застройщиков- все! Потому что на месте сноса 1- остаются все коммуникации 2- за новое жилье надо платить( доплата это формально- обесценят)! А вот бараков во всех городах России, не счесть! Так что если денежки в Москве появились - пусть направят скажем в кировскую обла см ьь или же в пермский край- нищета иэ нищет!
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