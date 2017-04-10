Глава Минстроя считает преждевременной идею сноса пятиэтажек по всей России

«Я думаю, что прежде чем говорить о применении подобного опыта на всю страну, надо посмотреть, как хотя бы начнет реализовываться эта программа», — сказал он в понедельник журналистам.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил Госдуме направить президенту РФ Владимиру Путину предложение по реализации программы по сносу пятиэтажек во всей России.

Мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ в феврале сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Законопроект, регулирующий порядок сноса ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять законопроект в первом чтении с учетом некоторых доработок. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.