В Башкирии построят горнолыжную базу за 120 млн рублей

Об этом стало известно во время рабочей поездки Главы РБ Рустэма Хамитова по Нуримановскому району. Новый туристический курорт с общей стоимостью 120 млн рублей появится на берегу реки Уфы в 2018 году.

По проекту, туристический комплекс будет состоять из гостиничного комплекса, рассчитанного на 45 посетителей, а так же в него входят ресторан, развлекательный центр, бассейн и спортивные площадки.

По словам авторов идеи, база летом будет ориентироваться на пляжный отдых и рыбалку, а зимой — горнолыжный и другие виды зимнего спорта, сообщается на сайте правительства РБ. Рустэм Хамитов посоветовал построить сразу несколько горнолыжных спусков с расчетом на увеличение числа туристов.