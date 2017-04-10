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16:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии построят горнолыжную базу за 120 млн рублей

В селе Красный Ключ Нуримановского района построят новую горнолыжную базу.

Об этом стало известно во время рабочей поездки Главы РБ Рустэма Хамитова по Нуримановскому району. Новый туристический курорт с общей стоимостью 120 млн рублей появится на берегу реки Уфы в 2018 году.

По проекту, туристический комплекс будет состоять из гостиничного комплекса, рассчитанного на 45 посетителей, а так же в него входят ресторан, развлекательный центр, бассейн и спортивные площадки.

По словам авторов идеи, база летом будет ориентироваться на пляжный отдых и рыбалку, а зимой — горнолыжный и другие виды зимнего спорта, сообщается на сайте правительства РБ. Рустэм Хамитов посоветовал построить сразу несколько горнолыжных спусков с расчетом на увеличение числа туристов.

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