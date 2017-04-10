Самарская область стала лидером ПФО по темпам роста строительства жилья

Согласно опубликованным документам, за январь-февраль в регионе было введено в эксплуатацию 234 тыс. кв. м жилья.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 180%.

Это самый значительный показатель в Приволжском федеральном округе — большинство регионов ПФО по сравнению с прошлым годом показали снижение прироста темпов строительства.

Незначительный прирост- 0,6% и 1,6% — показали, соответственно, только Татарстан и Башкортостан.