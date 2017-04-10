Самарская область стала лидером ПФО по темпам роста строительства жилья
Самарская область стала лидером Приволжского федерального округа по темпам роста строительства жилья. Такие данные опубликованы на портале Росстата.
Самарская область стала лидером Приволжского федерального округа по темпам роста строительства жилья. Такие данные опубликованы на портале Росстата.
Согласно опубликованным документам, за
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 180%.
Это самый значительный показатель в Приволжском федеральном округе — большинство регионов ПФО по сравнению с прошлым годом показали снижение прироста темпов строительства.
Незначительный прирост- 0,6% и 1,6% — показали, соответственно, только Татарстан и Башкортостан.