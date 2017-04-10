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16:43 (мск), источник: Volga News

Самарская область стала лидером ПФО по темпам роста строительства жилья

Самарская область стала лидером Приволжского федерального округа по темпам роста строительства жилья. Такие данные опубликованы на портале Росстата.

Согласно опубликованным документам, за январь-февраль в регионе было введено в эксплуатацию 234 тыс. кв. м жилья.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 180%.

Это самый значительный показатель в Приволжском федеральном округе — большинство регионов ПФО по сравнению с прошлым годом показали снижение прироста темпов строительства.

Незначительный прирост- 0,6% и 1,6% — показали, соответственно, только Татарстан и Башкортостан.

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