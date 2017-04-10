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14:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Решение о финансировании четвертого моста в Новосибирске примут в конце апреля

Новосибирское правительство рассчитывает получить грант на строительство четвертого моста через Обь в размере 22,6 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Решение о финансировании четвертого автомобильного моста в Новосибирске примут в конце апреля, сообщает ТАСС.

Новый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега. Мост будет строиться с привлечением частного инвестора, предположительно, проезд по новому мосту будет платным.

Стоимость проекта составит 49,6 млрд рублей. Из них большую часть — 29 млрд рублей, — планируется привлечь из средств федерального и регионального бюджетов. На участие в проекте строительства претендуют 3 инвестора — банк ВТБ, Газпромбанк и компания «Лидер», сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

«Как только в конце апреля пройдет совещание по поддержке проекта, мы открываем конкурс», — заявил Городецкий.

Напомним, стоимость строительства Бугринского моста составила 14,8 млрд рублей. .

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