РБК-Уфа узнала подробности строительства развязки на новый Затонский мост

Сроки начала работ зависят от финансирования и сноса дома по улице Саши Чекалина, 12, сообщили изданию в городском Управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений. Как сообщалось ранее, на данной улице было снесено восемь жилых домов, за снос одного из них город заплатил владельцам 56 млн рублей.

Двухквартирный дом № 12 остался неснесенным. Собственники одной квартиры получили выкупную цену за свою недвижимость и освободили занимаемую площадь. Трое собственников второй квартиры не согласились на компенсацию в размере 7,8 млн рублей и обратились в суд. Первое заседание назначено на конец апреля.

Юристы прокомментировали изданию, что стороны могут договариваться об условиях сноса в течение года. Если достичь компромисса не удастся, власти могут обратиться в суд, который назначит экспертизу стоимости участка и размещенных на нем объектов, на основании которой принимается решение о выплате компенсации. В случае несогласия собственника решение суда будет исполнено в принудительном порядке.