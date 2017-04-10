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15:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Потребительская активность воронежцев в марте оказалась выше среднероссийской

Индекс в регионе вырос с -10,1 до -9,5 за месяц.

Индекс потребительской активности жителей составил -9,5 по итогам марта 2017 года, превысив среднероссийский показатель (-9,7), сообщила пресс-служба Финансового университета при правительстве РФ в понедельник, 10 апреля. Финансовые настроения жителей региона улучшились по сравнению с февралем, когда индекс составлял -10,1.

Воронежская область заняла 40 место из 73 в рейтинге потребительской активности в марте. При составлении рейтинга исследователи учитывали активность на рынке недвижимости и автотранспорта, частоту питания и отдыха вне дома, спрос на бытовую технику и страховые услуги, готовность брать кредиты. Рейтинг также учитывает самооценку благополучия, уверенность населения в собственной безопасности, напряженность рынка труда, готовность населения искать новую работу, менять место жительства. Самым высоким рейтинг потребительской активности оказался в республике Крым (13,3), Севастополе (10,5) и Дагестане (3,4). В большинстве регионов индекс был отрицательным. Аутсайдерами рейтинга оказались Кабардино-Балкарская респуьлика (-20,7), Самарская область (-16,9), республика Северная Осетия — Алания (-16,4).

В России индекс потребительской активности за месяц снизился с -8 до -9,7. По данным экспертам, российская экономика в марте «подавала противоречивые сигналы». С одной стороны, выросло число вакансий на рынке труда (включая вакансии с высоким уровнем зарплаты). Увеличился спрос на аренду производственных помещений, то есть выросла активность малого и среднего бизнеса. Кроме того, в стране выросло число предложений на рынке легковых автомобилей — это свидетельствует о сокращении срока пользования автомобилями и может означать рост доходов населения. С другой стороны, доля жителей, довольных уровнем жизни и уверенных в завтрашнем дне предприятия, на котором они работают, уменьшилась. Снизилась активность населения на рынке питания и отдыха вне дома, упал спрос на бытовую технику, недвижимость. Россияне стали реже приобретать доллары и евро. Спрос на кредиты увеличился.

Справка РИА «Воронеж»

Финансовый университет при правительстве РФ — один из ведущих и старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, IT-специалистов, социологов и политологов. В последние годы вуз особенно активно занимается научно-исследовательской, консультационной и экспертно-аналитической деятельностью. Приоритетными для университета являются исследования по государственному заданию в рамках бюджетного финансирования.

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