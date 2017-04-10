Курсы валют: доллар и евро подорожали
Российский рубль подешевел — теперь за 100 RUB берут на копейку меньше.
Российский рубль подешевел — теперь за 100 RUB берут на копейку меньше.
МИНСК, 10 апр — Sputnik. Доллар и евро подорожали в Беларуси по итогам торгов на Белорусской
Нацбанк установил официальные курсы валют:
Доллар США — 1,9027 Евро — 2,0134 100 российских рублей — 3,3165.
Таким образом, на торгах 10 апреля доллар прибавил чуть менее одной копейки. Евро также подорожал, однако незначительно.
Стоимость российского рубля снизилась в понедельник более чем на копейку. Впрочем, российский рубль в Беларуси продолжает держаться на рекордно высоких значениях.
К корзине валют белорусский рубль в понедельник не изменился.