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14:31 (мск), источник: Sputnik.by

Курсы валют: доллар и евро подорожали

Российский рубль подешевел — теперь за 100 RUB берут на копейку меньше.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Доллар и евро подорожали в Беларуси по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, свидетельствуют данные БВФБ.

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Нацбанк установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,9027 Евро — 2,0134 100 российских рублей — 3,3165.

Таким образом, на торгах 10 апреля доллар прибавил чуть менее одной копейки. Евро также подорожал, однако незначительно.

Стоимость российского рубля снизилась в понедельник более чем на копейку. Впрочем, российский рубль в Беларуси продолжает держаться на рекордно высоких значениях.

К корзине валют белорусский рубль в понедельник не изменился.

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