Страховые взносы в Беларуси в 2016 году выросли на 20,1%

По добровольным видам страхования взносы составили Br542,1 миллиона. Это 54,9% от всех страховых взносов (в 2015 году — 52,1%). На долю личного страхования приходится 35,4%, имущественного — 56,5%, страхования ответственности — 8,1%.

Обязательные страховые взносы сложились в размере Br445,8 миллиона.

На выплаты страхового возмещения и обеспечения в целом в 2016 году вышло Br540,8 миллиона, из них на добровольное страхование приходится Br280,7 миллиона (51,9%), на обязательное — Br260,1 миллиона (48,1%).

Уровень страховых выплат за 2016 год составил 54,7% (за 2015 год — 57,4%). Общая сумма страховых резервов, которые сформировались за счет страховых организаций страны, на 1 января составила Br1,07 миллиарда.

Подготовила Яна БОГДАНОВА.