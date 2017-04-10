Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
В Москве ФСБ начала операцию «Анаконда»
Захарова назвала причину удара США по Сирии
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
«Москва полна решимости»: CNN об ответе РФ на удары США по Сирии
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Муж Заворотнюк не пришёл на ее день рождения - СМИ
Навка удивила фанатов: фото с мужем из бани
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Последствия циклона «Дебби»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
15:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Страховые взносы в Беларуси в 2016 году выросли на 20,1%

Взносы страховых организаций по страхованию в прошлом году в Беларуси составили Br987,9 миллиона, темп роста в сравнении с прошлым годом — 120,1%. Такая статистика есть на сайте Минфина.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По добровольным видам страхования взносы составили Br542,1 миллиона. Это 54,9% от всех страховых взносов (в 2015 году — 52,1%). На долю личного страхования приходится 35,4%, имущественного — 56,5%, страхования ответственности — 8,1%.

Обязательные страховые взносы сложились в размере Br445,8 миллиона.

На выплаты страхового возмещения и обеспечения в целом в 2016 году вышло Br540,8 миллиона, из них на добровольное страхование приходится Br280,7 миллиона (51,9%), на обязательное — Br260,1 миллиона (48,1%).

Уровень страховых выплат за 2016 год составил 54,7% (за 2015 год — 57,4%). Общая сумма страховых резервов, которые сформировались за счет страховых организаций страны, на 1 января составила Br1,07 миллиарда.

Подготовила Яна БОГДАНОВА.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Песков: В графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь