Эксперты подсчитали, во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина

«В 2017 году стоимость пасхальной корзины по средним ценам по состоянию на начало апреля составит около 377 грн. Это на 28 грн, или на 8%, дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 349 грн», — говорится в сообщении.

Стоимость основной составляющей корзины, пасхи домашнего приготовления, составит в среднем около 60 грн за 1 кг. В магазине готовая пасха будет стоить от 65 до 174 грн за 1 кг.

По данным экспертов, самыми дорогими составляющими праздничной корзины будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) — 72 грн и буженина (0,5 кг) — 68 грн. По сравнению с 2016 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 5%, а домашней колбасы — на 18%. Полкило сала обойдется в 20 грн из расчета 25−67 грн за 1 кг.

Полкило твердого сыра будет стоить около 53 грн, сливочного масла — 51 грн и творога — 24 грн.

Самыми дешевыми будут яйца (10 шт.) — в среднем 17 грн и хрен — 11 грн за 250 г.

Эксперты подсчитали, что в случае использования для пасхальной корзины других, неосновных составляющих, таких как помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, ее стоимость возрастет до 520 грн, что на 31 грн, или 6,3%, больше по сравнению с 2016 годом.

«Такой рост обусловлен сравнительно ранней Пасхой, когда цены на сезонные овощи находятся еще на высоком уровне», — пояснила пресс-служба.

Справка УНИАН. В 2017 году христиане отмечают праздник Пасхи 16 апреля.