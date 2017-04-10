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16:22 (мск), источник: УНИАН

Эксперты подсчитали, во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина

Пасхальная корзина, состоящая из пасхи, яиц, творога, твердого сыра, сливочного масла, буженины, домашней колбасы, сала и хрена, в этом году обойдется украинцам в 377 грн, что на 28 грн, или 8%, дороже по сравнению с 2016 годом, сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

Источник: УНИАН

«В 2017 году стоимость пасхальной корзины по средним ценам по состоянию на начало апреля составит около 377 грн. Это на 28 грн, или на 8%, дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 349 грн», — говорится в сообщении.

Стоимость основной составляющей корзины, пасхи домашнего приготовления, составит в среднем около 60 грн за 1 кг. В магазине готовая пасха будет стоить от 65 до 174 грн за 1 кг.

По данным экспертов, самыми дорогими составляющими праздничной корзины будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) — 72 грн и буженина (0,5 кг) — 68 грн. По сравнению с 2016 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 5%, а домашней колбасы — на 18%. Полкило сала обойдется в 20 грн из расчета 25−67 грн за 1 кг.

Полкило твердого сыра будет стоить около 53 грн, сливочного масла — 51 грн и творога — 24 грн.

Самыми дешевыми будут яйца (10 шт.) — в среднем 17 грн и хрен — 11 грн за 250 г.

Эксперты подсчитали, что в случае использования для пасхальной корзины других, неосновных составляющих, таких как помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, ее стоимость возрастет до 520 грн, что на 31 грн, или 6,3%, больше по сравнению с 2016 годом.

«Такой рост обусловлен сравнительно ранней Пасхой, когда цены на сезонные овощи находятся еще на высоком уровне», — пояснила пресс-служба.

Справка УНИАН. В 2017 году христиане отмечают праздник Пасхи 16 апреля.

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