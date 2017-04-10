Арбитражный суд РТ признал банк «Анкор» банкротом
(Казань, 10 апреля, «Татар-инфом»). Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требование Банка России о признании «Анкор» банка банкротом, сообщает корреспондент ИА «Татар-информ» из зала суда.
(Казань, 10 апреля, «Татар-инфом»). Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требование Банка России о признании «Анкор» банка банкротом, сообщает корреспондент ИА «Татар-информ» из зала суда.
«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в решении суда.
По требованию ЦБ функции временного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов. Конкурсное производство будет длиться один год.