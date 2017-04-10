Нижегородское метро переходит на безконтактную оплату проезда

Нижегородское метро с 11 апреля 2017 года запустит бесконтактную оплату проезда банковскими картами. Как сообщили ИА REGNUM в городской думе, в метрополитене оборудование для оплаты в одно касание картами установлено сразу на всех станциях и на всех турникетах.

Проект реализован совместно администрацией Нижнего Новгорода, ПАО Сбербанк, платежной системы Mastercard и компанией СитиКард.

Для проезда пассажирам достаточно будет поднести к терминалу на турникете карту или другое бесконтактное устройство — часы, браслет, смартфон с поддержкой ApplePay или SamsungPay — чтобы оплатить проезд. Стоимость поездки такая же, как при покупке жетона на одну поездку — 20 рублей за одну поездку.