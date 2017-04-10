На сельские дороги в Омской области потратят 350 млн рублей

350 млн рублей потратят на сельские дороги в Омской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В министерстве строительства и ЖКК Омской области предварительно распределили субсидии в размере 350 млн рублей из регионального дорожного фонда на ремонт муниципальных дорог.

В минстрой муниципалитеты подали 132 заявки, 117 из них прошли отбор. За счёт выделенных средств исправят профиль и покроют асфальтобетоном более 160 дорог в сёлах, где развивается сельское хозяйство.

Распределение денег утвердят на заседании правительства до конца апреля, в начале мая администрации муниципалитетов получат уведомления и смогут объявить аукционы через ГУ контрактной системы Омской области. Сам ремонт сельских дорог стартует в начале июля.

«Основные критерии отбора связаны с выполнением условий софинансирования. Муниципалитеты должны были разработать свои “дорожные” программы, направленные на реализацию инвестиционных проектов в сфере агропрома, и предусмотреть в бюджетах 5%-ную долю средств на реализацию», — объяснил Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса минстроя Омской области.