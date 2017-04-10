Соколов пригласил Путина на открытие аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону

«В Ростове аэропорт будет введен в эксплуатацию в декабре этого года, это тоже один из знаковых проектов», — сказал Соколов на встрече с Путиным.

Он заявил, что стройка идет нормально. «В декабре приглашаем вас на открытие этого аэропорта», — сказал глава Минтранса.

«Это будет первый наш аэропорт, который фактически с нуля построен, прямо в чистом поле», — отметил президент.

Проект аэропорта «Платов» предусматривает строительство пассажирского терминала пропускной способностью восемь миллионов человек ежегодно. Общий объем финансирования — 37,2 миллиарда рублей, из которых около 18 миллиардов рублей даст федеральный бюджет, 907,1 миллиона — областной и 18,3 миллиарда рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний «Ренова». Первый полет из аэропорта запланирован на 1 декабря 2017 года.