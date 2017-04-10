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16:52 (мск), источник: ТАСС

Почти 9,2 млрд руб. выделят на ремонт улиц и безопасность дорог в Новосибирске до 2025 г

Средства пойдут, в частности, на ремонт 59 улиц, в том числе тротуаров и бордюров, а также ликвидацию 43 мест концентрации ДТП.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Почти 9,2 млрд рублей планируется выделить на реализацию федеральной программы «Безопасные и качественные дороги России» в Новосибирске до 2025 года. Деньги пойдут на ремонт улиц, замену светофоров, камер и другие работы, сообщил в ходе общественных слушаний, посвященных реализации программы, начальник управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Юрий Алексеевский.

«Предусмотренный объем финансирования на реализацию программы с 2017 по 2025 год составляет 9,198 млрд рублей. Из них около 4,291 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, 2,88 млрд рублей — из областного бюджета, 2,027 млрд рублей — из городского бюджета», — сказал Алексеевский. Он пояснил, что средства пойдут, в частности, на ремонт 59 улиц, в том числе тротуаров и бордюров, а также ликвидацию 43 мест концентрации ДТП — установку новых светофоров, камер видеонаблюдения и других средств предотвращения аварий.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил в понедельник журналистам, что в 2017 году в рамках программы будет отремонтировано 62 объекта, что составляет почти 218 километров дорожной сети. Для реализации программы в 2017 году федеральный бюджет выделит региону 1 млрд рублей.

Федеральную программу «Безопасные и качественные дороги России» планируют реализовать в 2017—2025 годах. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. Доля соответствующих нормам магистралей в дорожной сети городских агломераций должна по итогам проекта вырасти с 38% до 85%. Количество мест концентрации ДТП, в свою очередь, должно снизиться до 15% от нынешнего числа. Кроме того, с нынешних 78% до 60% должно сократиться число магистралей, загруженных в час пик.

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