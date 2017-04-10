Долги по зарплате в Омской области приблизились к 30 млн рублей

По данным Омсксата, с марта по апрель просроченная задолженность по заработной плате выросла в регионе на 2,9 млн рублей, превысив отметку 28,5 млн рублей. В среднем работодатели должны каждому сотруднику почти 55 тысяч рублей.

Больше всего зарплатных долгов накопили предприятия обрабатывающего производства — 26 млн рублей. Это около 90% от суммы всей просрочки. В этой сфере каждому работнику не доплатили в среднем 46,3 тысячи рублей.