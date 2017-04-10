Долги по зарплате в Омской области приблизились к 30 млн рублей
В марте задолженности перед работниками выросли на 11,2%, или 2,9 млн рублей.
В марте задолженности перед работниками выросли на 11,2%, или 2,9 млн рублей.
По данным Омсксата, с марта по апрель просроченная задолженность по заработной плате выросла в регионе на 2,9 млн рублей, превысив отметку 28,5 млн рублей. В среднем работодатели должны каждому сотруднику почти 55 тысяч рублей.
Больше всего зарплатных долгов накопили предприятия обрабатывающего производства — 26 млн рублей. Это около 90% от суммы всей просрочки. В этой сфере каждому работнику не доплатили в среднем 46,3 тысячи рублей.
На втором месте по объему просрочки оказалась сфера образования. Педагогам задолжали 2,2 млн рублей, по 53 тысячи рублей на каждого сотрудника. Также до 2,1 млн рублей выросла задолженность перед работниками предприятий водоснабжения, водоотведения и организаций по сбору и утилизации отходов. В сфере транспорта долг существенно не изменился, но