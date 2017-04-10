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16:59 (мск), источник: 365info.kz

Министр Касымбек назвал дороги, которые станут платными

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек выступил перед депутатами в рамках правительственного часа в мажилисе, сообщает «Казинформ».

Источник: 365info.kz

Одной из тем выступления главы МИР стало введение платных дорог.

Министр сообщил, что платные дороги будут вводиться постепенно. Эта система должна обеспечить самоокупаемость дорог. В рамках программы «Нурлы жол» к 2020 году систему оплаты введут на 6 тысяч км дорог, позднее эта цифра вырастет до 7 тысяч. Речь идет только о республиканских дорогах. В декабре 2017 года плату начнут взимать за проезд по участкам Астана — Темиртау, Алматы — Капшагай, Алматы — Хоргос.

Общая протяженность дорог, которые станут платными уже в 2017 году, превышает 400 км. За счет этого, как подчеркнул министр, будет уделено особое внимание качественной инфраструктуре.

Женис Касымбек напомнил, что автобан Астана-Боровое работает в таком режиме уже не первый год. И плата за проезд окупает содержание дороги. Также министр рассказал о тарифе на этой трассе: 1 тг за км для легкового транспорта, от 6 до 10 тг для грузового.

Глава МИР полагает, что когда платными станут 7 тысяч км, это позволит содержать все остальные дороги без привлечения средств бюджета.

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