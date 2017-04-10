Министр Касымбек назвал дороги, которые станут платными

Одной из тем выступления главы МИР стало введение платных дорог.

Министр сообщил, что платные дороги будут вводиться постепенно. Эта система должна обеспечить самоокупаемость дорог. В рамках программы «Нурлы жол» к 2020 году систему оплаты введут на 6 тысяч км дорог, позднее эта цифра вырастет до 7 тысяч. Речь идет только о республиканских дорогах. В декабре 2017 года плату начнут взимать за проезд по участкам Астана — Темиртау, Алматы — Капшагай, Алматы — Хоргос.



Общая протяженность дорог, которые станут платными уже в 2017 году, превышает 400 км. За счет этого, как подчеркнул министр, будет уделено особое внимание качественной инфраструктуре.

Женис Касымбек напомнил, что автобан Астана-Боровое работает в таком режиме уже не первый год. И плата за проезд окупает содержание дороги. Также министр рассказал о тарифе на этой трассе: 1 тг за км для легкового транспорта, от 6 до 10 тг для грузового.

Глава МИР полагает, что когда платными станут 7 тысяч км, это позволит содержать все остальные дороги без привлечения средств бюджета.