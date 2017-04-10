Министр Касымбек назвал дороги, которые станут платными
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек выступил перед депутатами в рамках правительственного часа в мажилисе, сообщает «Казинформ».
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек выступил перед депутатами в рамках правительственного часа в мажилисе, сообщает «Казинформ».
Одной из тем выступления главы МИР стало введение платных дорог.
Министр сообщил, что платные дороги будут вводиться постепенно. Эта система должна обеспечить самоокупаемость дорог. В рамках программы «Нурлы жол» к 2020 году систему оплаты введут на 6 тысяч км дорог, позднее эта цифра вырастет до 7 тысяч. Речь идет только о республиканских дорогах. В декабре 2017 года плату начнут взимать за проезд по участкам Астана — Темиртау, Алматы — Капшагай, Алматы — Хоргос.
Общая протяженность дорог, которые станут платными уже в 2017 году, превышает 400 км. За счет этого, как подчеркнул министр, будет уделено особое внимание качественной инфраструктуре.
Женис Касымбек напомнил, что автобан
Глава МИР полагает, что когда платными станут 7 тысяч км, это позволит содержать все остальные дороги без привлечения средств бюджета.