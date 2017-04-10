Ремонт омских школ этим летом обойдётся в 20 млн рублей

Мэрия потратит около 20 млн рублей на ремонт в учреждениях образования предстоящим летом, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы начнутся сразу после четвёртой четверти. В первую очередь будут устранять предписания Роспотребнадзора и пожарного надзора.

Также сейчас идёт процедура передачи в муниципалитет двух объектов — на ул. 21-я Амурская и 20 лет Октября.

«На 21-й Амурской получаем большой комплекс зданий, где, конечно, предстоит произвести серьёзный объем работ. В этом году планируем оборудовать там классы начальной школы», — рассказала Екатерина Спехова, директор департамента образования администрации города.

В здании бывшего мукомольного техникума на Левобережье откроют несколько групп детсада и несколько кабинетов для начальной школы. Кроме того, дополнительные классы для младших школьников появятся в здании бывшего детского дома № 10, где располагается школа № 91.