На кишиневских рынках начинаются «Предпасхальные» дни

Инспекция будет проведена в магазинах и на рынках, а так же в местах общественного питания. Во избежание несчастных случаев, и с целью сохранения здоровья не приобретайте товары у продавцов, которые не имеют специальную лицензию.

«Внимательно изучайте состав продукции и сроки годности, будьте предельно внимательны со скоропортящимися продуктами. Мы сделаем все возможное, чтобы оградить наших граждан от некачественных товаров», — подчеркнул Ион Тома, генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

Так, если у вас есть информация о нарушениях, вы можете воспользоваться бесплатной горячей линией 0 800 800 33.