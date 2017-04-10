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18:14 (мск), источник: Actualitati.md

На кишиневских рынках начинаются «Предпасхальные» дни

В канун праздничных дней Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов увеличит частоту и тщательность проверок экономических агентов, которые специализируются на продаже либо хранении продуктов питания.

Источник: Actualitati.md

Инспекция будет проведена в магазинах и на рынках, а так же в местах общественного питания. Во избежание несчастных случаев, и с целью сохранения здоровья не приобретайте товары у продавцов, которые не имеют специальную лицензию.

«Внимательно изучайте состав продукции и сроки годности, будьте предельно внимательны со скоропортящимися продуктами. Мы сделаем все возможное, чтобы оградить наших граждан от некачественных товаров», — подчеркнул Ион Тома, генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

Так, если у вас есть информация о нарушениях, вы можете воспользоваться бесплатной горячей линией 0 800 800 33.

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