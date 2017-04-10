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17:41 (мск), источник: Калининград.Ru

Судебное заседание о земле под Домом Советов перенесли из-за передачи имущества

Рассмотрение дела о расторжении договора аренды на землю под Домом Советов между администрацией Калининграда и ООО «Протострой» перенесли в связи с процедурой передачи имущества. Об этом стало известно во время заседания в Арбитражном суде региона в понедельник, 10 апреля.

Источник: Калининград.Ru

— Мы хотели бы ходатайствовать об отложении судебного заседания в связи с тем, что в правительстве идёт вопрос о передаче имущества, поэтому, возможно, будут другие стороны, — заявила представитель правительства области.

Она запросила дать «как можно больше времени» для урегулирования вопроса. В итоге рассмотрение дела перенесли на 2 мая.

В 2016 году администрация Калининграда обратилась в суд с требованием к ООО «Протострой» перезаключить договор аренды на земельный участок под зданием Дома Советов. Его площадь предлагали сократить в четыре раза. Однако основной собственник здания заявил, что в этом случае объект не смогут ввести в эксплуатацию. В конце марта мэрия потребовала расторгнуть договор.

«По нормативам там должно быть около 300 машиномест, плюс проезды, в том числе и пожарные. А в случае уменьшения земельного участка реализовать эти требования не получится», — пояснял гендиректор «Протостроя» Константин Шевейко.

Основная часть Дома Советов принадлежит ООО «Протострой». Областное правительство является владельцем около 15% площадей здания в технических этажах. Ранее врио губернатора Антон Алиханов заявлял, что власти региона намерены передать свою долю в Доме Советов в частную собственность.

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