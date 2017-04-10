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16:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Более 400 сотрудников Серовского рудника попали под сокращение

Часть из них уже обратилась в службу занятости.

Источник: УралИнформБюро

На Серовском руднике (входит в «Русникель») под сокращение попали 428 человек. Эту информацию 3 апреля 2017 года на традиционном аппаратном совещании в мэрии предоставила начальник местного центра занятости населения Инга Капцова, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе горадминистрации. Увольнения связаны с консервацией производства.

На данный момент в службу занятости уже обратилось 159 бывших сотрудников. 94 человека потеряли работу из-за сокращения, 52 человека оставили ее по соглашению сторон, 11 — по собственному желанию.

Стоит добавить, что ранее «Уралинформбюро» сообщало о сокращении 917 работников «Режникеля», также входящего в «Русникель». В качестве причины озвучивалась консервация предприятия, начатая в конце января 2017 года.

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