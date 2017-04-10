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17:37 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси в марте отмечен всплеск трудоустройства при содействии госслужбы занятости

10 апреля, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси увеличивается количество граждан, которые получают рабочее место при содействии госслужбы занятости населения. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

В январе-марте текущего года на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости трудоустроено на постоянную работу почти 33,9 тыс. человек, из них свыше 26,7 тыс. безработных (соответственно на 18,7% и 15,9% больше к январю-марту прошлого года). Причем в марте нынешнего года отмечен всплеск трудоустройства: если в январе и феврале получили рабочее место приблизительно по 9,5 тыс. желающих трудоустроиться, то в марте — уже более 14,7 тыс. человек. Это максимальный мартовский показатель с 2013 года, подчеркнул собеседник.

При этом за год более чем в 1,5 раза возросло число вакансий: на 1 апреля 2016 года их было 29,2 тыс., а на 1 апреля 2017-го — уже более 44,3 тыс. К слову, увеличился спрос по рабочим профессиям до 52,6% от общего числа вакансий (против 47,6% год назад).

Число состоящих на учете безработных за год уменьшилось на 18,9% и составило на 1 апреля текущего года 43,4 тыс. человек, из них практически каждый второй получает пособие по безработице. Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился за год с 1,8 до 1 безработного на одну вакансию, а возможность условного трудоустройства возросла вдвое — с 54,6% до 102,1%. При этом в Гродненской, Минской, Могилевской, Гомельской областях и в Минске зарегистрированных безработных меньше, чем заявленных нанимателями вакансий.

В январе-марте организовано участие в оплачиваемых общественных работах (ООР) 16,8 тыс. человек, в том числе 15,1 тыс. безработных. Во всех городах республики действуют информационные пункты, где можно получить не только информацию о видах ООР, но и направление для участия в них (причем оно выдается и тем, кто зарегистрирован в службе занятости, и тем, кто ранее туда не обращался). В основном выполняются работы по благоустройству территорий и сельхозработы. Финансирование мероприятий по организации ООР производится за счет средств нанимателей, в интересах которых организуются эти работы, средств местных исполнительных и распорядительных органов, а также государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, пояснил Олег Токун.

По его словам, положительная динамика наблюдается и по профобучению: за первый квартал нынешнего года прошли обучение востребованным на рынке труда специальностям или повысили имеющуюся квалификацию 2,2 тыс. человек (на 37,5% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года), а направление на обучение получили в январе-марте почти 3,3 тыс. человек (на 5% больше).

На новое место жительства и работы в первом квартале переселено 32 семьи безработных, из них в Витебской области — 12.

В Беларуси в текущем году растет число обращений в госслужбу занятости за содействием в трудоустройстве. Так, в январе-марте нынешнего года обратились 61,5 тыс. человек — на 7,8% больше к соответствующему периоду прошлого года. Большинство из них были признаны безработными, что обусловило рост регистрируемой безработицы. В частности, в марте нынешнего года статус безработного присвоен 17,8 тыс. человек — это самый высокий мартовский показатель с 2012 года (для сравнения: в марте 2011 года зарегистрировано безработными 18,2 тыс. человек, в марте 2012-го — 16,2 тыс., в марте 2013-го — 13,2 тыс., в марте 2014-го — 12,2 тыс., в марте 2015-го — 15,2 тыс., в марте 2016 года — 16,2 тыс.). Следует иметь в виду и тот факт, что в первые месяцы года традиционно увеличивается количество обращений за содействием в трудоустройстве — об этом сезонном росте свидетельствует сравнительный анализ, который проводится ежегодно.

Что касается регистрации в службе занятости высвобожденных работников, то в январе-марте поставлено на учет в качестве безработных 669 человек, потерявших рабочее место в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников (в январе-марте минувшего года — 838 человек).

По оперативным данным, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Беларуси за март не изменился — он сохранился на уровне 1% экономически активного населения республики (на 1 апреля прошлого года этот показатель равнялся 1,2%). Зарегистрированная безработица за март нынешнего года возросла на 0,1 процентного пункта в Брестской, Витебской, Гомельской областях: как результат, на 1 апреля текущего года безработица в Витебской области равнялась 1,3%, в Брестской и Гомельской — 1,2%. В Гродненской области этот показатель за март снизился на 0,1 процентного пункта и составил 1,1% от экономически активного населения региона. В Минской и Могилевской областях зарегистрированная безработица сохранилась на уровне 1%, в Минске — 0,5%.

Реализация мер активной политики занятости в текущем году будет продолжена в соответствии с подпрограммой «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016−2020 годы. Среди основных задач подпрограммы — обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, содействие повышению качества трудовых ресурсов и росту конкурентоспособности рабочей силы, стимулирование экономической активности населения, вовлечение в трудовую деятельность экономически неактивного населения (инвалиды, женщины, имеющие малолетних детей, лица пенсионного возраста и другие), совершенствование институциональных, организационных и финансовых механизмов содействия занятости населения.

На реализацию мероприятий по обеспечению занятости населения в 2016 году израсходовано свыше Br28,7 млн. Основные целевые показатели подпрограммы «Содействие занятости населения» в прошлом году выполнены. Так, удельный вес граждан, направленных на обучение, составил 5,2% (при прогнозе — не менее 4,4%), уровень трудоустройства безработных — 51,6% (при прогнозе — не менее 46,2%), удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости, — 40,7% (при прогнозе — не менее 35%). Практически все регионы перевыполнили установленные задания. В настоящее время идет работа над определением плановых показателей для регионов на 2017 год.

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