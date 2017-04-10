В Беларуси скорректированы цены на природный газ для некоторых категорий пользователей

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 4 апреля 2017 года № 21 внесены изменения в постановление от 18 января 2017 года № 5 «О ценах на природный газ».

Документом установлены цены на природный газ за 1 куб.м с НДС, отпускаемый газоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз», организациям, имеющим общежития, в части использования природного газа проживающими в них гражданами, религиозным организациям, а также организациям, использующим природный газ для нужд детских домов семейного типа, детским деревням (городкам), детским хосписам.

Так, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов цены составят в отопительный период — Br0,0911 (ранее — Br0,0908), в летний период — Br0,2853 (ранее — Br0,2842); при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов — Br0,2853 (ранее — Br0,2842).

Постановление вступает в силу 12 апреля.