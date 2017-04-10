Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
"Мир беспощадно тесен": светский обозреватель о муже Савельевой
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
Эксперт о том, как 4 танка США пойдут на РФ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
"Массовое убийство у вас дома": Собчак обратилась к Путину
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Уйгурская проблема Китая
12США нанесли ракетный удар по Сирии
17:34 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси скорректированы цены на природный газ для некоторых категорий пользователей

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на природный газ для некоторых категорий пользователей скорректированы в Беларуси. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 4 апреля 2017 года № 21 внесены изменения в постановление от 18 января 2017 года № 5 «О ценах на природный газ».

Документом установлены цены на природный газ за 1 куб.м с НДС, отпускаемый газоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз», организациям, имеющим общежития, в части использования природного газа проживающими в них гражданами, религиозным организациям, а также организациям, использующим природный газ для нужд детских домов семейного типа, детским деревням (городкам), детским хосписам.

Так, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов цены составят в отопительный период — Br0,0911 (ранее — Br0,0908), в летний период — Br0,2853 (ранее — Br0,2842); при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов — Br0,2853 (ранее — Br0,2842).

Постановление вступает в силу 12 апреля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Поезд Москва-Брест и электричка столкнулись на западе Москвы
Беларусь и Россия договорились о новом кредите примерно в $1 млрд - Семашко
Поезд Москва-Брест и электричка столкнулись на западе Москвы
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Глава МИД Британии заявил об обсуждении новых санкций против РФ
Песков: Встречи с Тиллерсоном в графике Путина пока нет
МИД РФ призвал находящихся в Египте россиян избегать людных мест
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
МИД Израиля осудил высказывание Ле Пен о Холокосте
Спорт
Кучерову — «Харта»: каким был сезон для наших в НХЛ Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь