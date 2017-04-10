В МИР РК рекомендуют казахстанцам избегать частных перевозчиков

«В настоящее время участились случаи, когда физические лица осуществляют нелегальные перевозки пассажиров в международном, межгородском, межобластном сообщениях с неустановленных мест, таких как привокзальная площадь, на рынках и стихийных стоянках», — говорится в сообщении комитета транспорта Министерства индустрии и развития РК.

В мининдустрии пояснили, что частный вид перевозок нарушает транспортное законодательство. В частности, не обеспечивается прохождение обязательного предрейсового медицинского осмотра водителей, техническое состояние автобусов не соответствуют необходимым нормам для перевозки пассажиров, не соблюдается режим труда и отдыха водителей, отсутствуют разрешительные документы на перевозку пассажиров.

«Таким образом данные перевозчики не могут обеспечить соответствующую безопасность пассажиров, а при возникновении страховых случаев при ДТП не могут возместить ущерб», — добавили в МИР РК.

Также в комитете сообщили, что сегодня в стране пассажирские перевозки осуществляются по 134 международным и 254 межгородским и межобластным регулярным маршрутам. Всего в Казахстане функционируют 34 автовокзала и 138 автостанций.