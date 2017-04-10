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17:47 (мск), источник: Янтарный край

«Группа ГАЗ» представила в Калининграде «практически европейского качества» автомобили

В Калининграде 10 апреля президент компании «Группа ГАЗ» Вадим Сорокин показал представителям регионального правительства специализированные автомобили нового поколения.

Крупнейший российский производитель транспорта представил школьные автобусы, микроавтобусы, автобусы для городских и междугородных перевозок различной пассажировместимости, автомобиль скорой помощи, автобус для пассажиров с ограниченными возможностями, грузовой и грузопассажирский фургоны. Важной частью экспозиции также стала спецтехника, сообщили сетевой газете «Янтарный край — Online Калининград» в правительстве Калининградской области.

«Мы создаем широкую линейку автомобилей, которые способны удовлетворить любой спрос. Производство не ограничено только автобусами, мы выпускаем и спецтехнику. Что касается коммунальной техники, то на шасси легких коммерческих автомобилей мы выпускаем около 450 наименований спецтехники, на шасси среднетоннажных автомобилей — порядка 300 наименований спецтехники», — рассказал Сорокин.

«У нас большие планы по обновлению транспортного парка региона. Это касается коммунальной техники, автобусов, в том числе и школьных. Сегодня мы увидели широкий выбор и практически европейское качество автомобилей отечественного производства», — отметил врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов.

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