Украина стала мировым лидером по уровню коррупции в бизнесе

Сообщается, что два года тому назад Киев находился на седьмой строчке рейтинга.

По словам управляющего партнера EY Алексея Кредисова, все больше украинских предпринимателей утверждают, что взяточничество является серьезной помехой для бизнеса. В этом году 88% респондентов отметили ухудшение коррупционной ситуации. Менеджер убежден, что правительство должно уделять больше внимания деятельности подотчетных ему органов и поощрять прозрачные практики корпоративного управления в государственном секторе.

В опросе EY приняли участие 4100 бизнесменов из 40 стран. По результатам исследования, наименее коррумпированными государствами признаны Финляндия, Норвегия и Дания.