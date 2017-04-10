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18:17 (мск), источник: РИА Новости

Украина стала мировым лидером по уровню коррупции в бизнесе

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украина стала лидером в рейтинге коррумпированности бизнеса EMEIA (Europe, the Middle East, India, Africa), составленном британской компанией Ernst & Young (EY). Об этом говорится на официальном сайте консалтингового агентства.

Сообщается, что два года тому назад Киев находился на седьмой строчке рейтинга.

По словам управляющего партнера EY Алексея Кредисова, все больше украинских предпринимателей утверждают, что взяточничество является серьезной помехой для бизнеса. В этом году 88% респондентов отметили ухудшение коррупционной ситуации. Менеджер убежден, что правительство должно уделять больше внимания деятельности подотчетных ему органов и поощрять прозрачные практики корпоративного управления в государственном секторе.

В опросе EY приняли участие 4100 бизнесменов из 40 стран. По результатам исследования, наименее коррумпированными государствами признаны Финляндия, Норвегия и Дания.

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