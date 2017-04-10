Туроператоры отказались считать запретом письмо Росавиации о чартерах в Турцию

«Ведущие туроператоры на турецком направлении говорят, что СМИ распространяют текст рабочего документа, который официально нигде не опубликован, не является руководством к действию или директивой. Эксперты отрасли отмечают, что это не запрет, а предупреждение, просьба учитывать возможность появления фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять или не повлиять на перевозку», — сообщили в ассоциации.

С такой оценкой соглашаются и представители авиаперевозчиков, опрошенные АТОР. Они отмечают, что информационное письмо вполне объяснимо желанием регулятора предупредить авиакомпании о возможных опасениях относительно внутриполитической нестабильности в Турции.

«В Турции 16 апреля пройдут парламентские выборы, исход которых непредсказуем. Принимая во внимание попытку переворота в июле прошлого года, нельзя исключать, что недовольные исходом выборов противники или уже сторонники Эрдогана предпримут какие-то попытки спровоцировать волнения», — напомнили в АТОР.

Ранее в понедельник источник «Интерфакса» сообщил, что российские авиакомпании оповещены о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией.