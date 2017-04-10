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20:15 (мск), источник: Ежедневник.by

В 2016 году белорусы стали одними из крупнейших покупателей недвижимости в Польше

В прошлом году физические лица и одна компания из Беларуси приобрели на территории соседней страны 14 331 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

Источник: Ежедневник.by

Граждане Беларуси стали собственниками 11 538 кв. метров жилой и 2 740,63 кв. метра нежилой недвижимости, отмечается в документах Министерства внутренних дел и администрации Польши, которые изучило «Завтра твоей страны». Еще 52,30 кв. м. приобрела белорусская компания.

Одиннадцать сделок по приобретению белорусами недвижимости общей площадью 760,63 кв. метра по польским законам успешно прошли процедуру утверждения министром внутренних дел и администрации.

В итоге по количеству купленных в Польше в 2016 году квадратных метров граждане Беларуси заняли 12-е место.

Лидером за счет активности на этом рынке своих компаний стали Нидерланды — 151 077, 90 кв. метра. Второе место заняли граждане Украины, которые на протяжении последних лет интенсивно скупают в Польше квартиры. В 2016 году они приобрели еще 74 371,90 кв. метра. Активно инвестировали в недвижимость Польши физические и юридические лица Германии (53 867, 96 кв.м.), Кипра (50 885,81 кв.м.), Люксембурга (49 550,25 кв.м.), Франции (36 176,51 кв.м.), Испании (27 935, 16 кв.м.), Великобритании (20 875,02 кв.м.), Норвегии (19 784,54 кв.м.), Израиля (16 092, 04 кв.м.) и Италии (15 292, 77 кв.м.).

Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше 649 740,02 кв. м. недвижимости. Самая популярная жилая и коммерческая недвижимость находится в Варшаве, а также в Кракове, Вроцлаве, Гданьске и Познани.

Белорусы были одними из самых заинтересованных иностранцев в приобретении земельных участков в Польше. Только по линии Министерства внутренних дел и администрации прошли 33 сделки по покупке 1,72 гектара. Это — второй показатель после украинцев по активности.

В совокупности в прошлом году белорусские граждане стали владельцами 11,32 га в польских воеводствах. Из них 7,54 гектара приобрела белорусская компания, работающая на этом рынке, остальные — физические лица. Две сделки по покупке земельных участков общей площадью около 1 гектара не были одобрены Министерством внутренних дел и администрации Польши.

По приобретенной площади земель представители Беларуси заняли 23-е место. Крупнейшими покупателями земель в Польше в 2016 году, согласно докладу министра, стали граждане и компании Германии (881,82 га), Голландии (625,93 га) и Кипра (329,84 га). Из постсоветских стран выше Беларуси Украина (34,27 га).

Всего было куплено 3 185,48 га земельных участков, наибольший интерес у иностранцев вызвали земли в Мазовецком, Нижнесилезском, Силезском и Великопольском воеводствах.

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